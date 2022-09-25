AB'den İran'a 'interneti aç' çağrısı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltında hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan olaylar farklı şehirlere yayılırken, ülkede internet erişimine de kısıtlama getirildiği ifade edilmişti.





Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) yönetiminden de İran'a bir çağrı yapıldığı aktarıldı.



Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB), İran'a 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine başlayan protestoları bastırmak için şiddet uygulanmaması ve halkın internet erişimine izin verilmesi çağrısı yaptı. Avrupa Birliği (AB), İran'a 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine başlayan protestoları bastırmak için şiddet uygulanmaması ve halkın internet erişimine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran güvenlik güçlerinin eylemlere müdahalesinin orantısız olduğunu, can kayıpları ve yaralılar bulunduğunu belirterek, İnternet erişiminin kesilmesi ve mesajlaşma platformlarının engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini kaydetti. Borrell, AB'nin ve AB üyesi ülkelerin protestoculara şiddet kullanılmasını, kabul edilemez ve haklı görülemez bulduğunu söyledi.Borrell, "İran'ın protestoları şiddet kullanarak bastırmayı acilen durdurmasını ve internet erişimi ile bilginin serbest dolaşımını sağlamasını bekliyoruz. Ayrıca İran'ın ölenlerin ve tutuklananların sayılarını açıklamasını, şiddet kullanmayan göstericileri serbest bırakmasını, gözaltındakilere uygun muamele sağlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.