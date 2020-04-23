Samanyolu Haber /Dünya / AB'den İsrail'e uyarı geldi: Gerekli adımları atarız /23 Nisan 2020 23:31

AB'den İsrail'e uyarı geldi: Gerekli adımları atarız

İsrail'e işgal altında tuttuğu Filistin toprakları nedeniyle Avrupa Birliği'nden uyarı geldi. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birliğin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in her türlü "ilhak" girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Birliğin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti.

İsrail'de hükümet kurulmasına yönelik varılan siyasi anlaşmayı vesile olarak kullanarak yazılı açıklama yapan Borrell, İsrail'i yerleşim yerleri politikası konusunda uyardı.

Borrell, AB'nin İsrail'le özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını bağlamında iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

"AB'nin 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin tutumu nettir"

AB'nin yerleşim yerlerine ilişkin tutumunun değişmediğinin altını çizen Borrell, "AB'nin, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yeri politikasına ilişkin tutumu nettir ve değişmemiştir. AB, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları uyarınca İsrail'in Batı Şeria'da egemenliğini kabul etmemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, İsrail'in her türlü ilhak girişiminin uluslararası hukuku ihlal edeceğine dikkati çekerek, "AB, durumu yakından takip etmeye devam edecek ve gerekli adımları atacak" mesajını verdi.
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