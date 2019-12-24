AB'den Kaşıkçı davasındaki idam kararına sert tepki

Avrupa Birliği, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak, Suudi Arabistan'da görülen davada beş sanık hakkında verilen idam kararlarını sert bir dille kınadı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği idam cezasını istisnasız bir biçimde her zaman reddeder" dedi. Bunun insanlık dışı ve zalimce bir ceza olduğunu ifade eden sözcü, ayrıca idam cezalarının caydırıcı etkisinin olmadığını ve insanlık onuruna karşı kabul edilemeyecek bir iftira anlamına geldiğini dile getirdi.







Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, nikah işlemleri için gerekli olan evrakları almaya geldiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda, cinayet için görevlendirilen özel bir ekip tarafından katledilmişti. Uluslararası baskıların ardından Suudi Arabistan rejimi cinayeti kabul etmiş ve başkent Riyad'ta görülen davada, Pazartesi günü beş sanık idam cezasına mahkum edilmişti.





Avrupa Birliği, adı cinayete karışan herkesin adli kovuşturmaya tabi tutulmasının sağlanmasını talep ederek, bunun şeffaf bir süreç içinde ve tüm mahkeme sürecine sadık kalınarak yapılması gerektiğini vurguladı.





Türkiye’nin sorusu: Ceset nerede?





Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ise söz konusu mahkemeyi ve alınan kararı "maskaralık" olarak nitelendirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de davanın bağımsız ve tarafsız bir biçimde soruşturulmasını talep etti.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabı üzerinden davanın yanıt bulmadığı soruları gündeme getirdi. Altun görülen dava sonunda Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu ya da infaz emrini kimin verdiği gibi en önemli soruların bile yanıtlanmadığını dile getirdi.





Fahrettin Altun ayrıca, Türkiye'nin sonu nereye kadar giderse gitsin, bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.



