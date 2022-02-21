AB'den Kavala tepkisi: Hiçbir hile gerçeği saklamaz, AİHM kararlarına saygı duyulmalı

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu vekili ve Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Birleştirilmiş Gezi Parkı ve Çarşı davasının bugün görülen duruşmasına katıldı. Sanchez, sosyal medya hesabından, görülen davaya ilişkin eleştirilerde bulundu.







Sanchez şu ifadeleri kullandı:







"Bugün Osman Kavala davası için Çağlayan Adliyesi'ndeydim ve bu yargı süreci gülünçlüğünde sayısız hukuk hilesine tanık oldum: Gezi davasının akıl dışı birleşmesinden sonra bu defa da, hakim davada dosyaları yeniden ayırmaya karar verdi. Hiçbir hile gerçeği saklamaz: Avrupa İnsan hakları Mahkesi kararlarına saygı duyulmalı. Tüm desteğim Osman Kavala'ya ve diğer sanıklara, ayrıca onların arkadaşlarına ve ailelerine. Özellikle eşinin hukuksuzca hapsedilmesinden en en çok acı çeken Ayşe Buğra'ya. Osman Kavala'ya özgürlük."