AB'den koronavirüs aşı üreticilerine uyarı

Von der Leyen, AB'nin Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesine yönelik araştırmalara ve üretim tesislerine mali katkı sağladığını hatırlatarak, "Avrupa, dünyanın ilk Kovid-19 aşılarının geliştirilmesine katkı sağlamak için milyarlarca avro yatırım yaptı. Şimdi şirketler yükümlülüklerini yerine getirmeli ve aşıları yerine ulaştırmalı." ifadesini kullandı.





DİJİTAL FİRMALARA İKAZ

Dijital dünyanın "karanlık yönlerine" karşı tedbirler alınması gerektiğini belirten Von der Leyen, demokrasi ve kurumların nefret söylemi, dezenformasyon, yalan haber ve tahriklerden korunması gerektiğini söyledi. Von der Leyen, dijital alanda faaliyet gösteren şirketlerin güvenlik ve bilgilerin kalitesi üzerinde de etkileri olduğuna dikkati çekerek, "Büyük dijital şirketlerin bu muazzam gücünü sınırlamamız gerekiyor." diye konuştu.



