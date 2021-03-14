Samanyolu Haber /Dünya / AB'den koronavirüs aşısı itirafı /14 Mart 2021 16:20

AB'den koronavirüs aşısı itirafı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, koronavirüse (Covid-19) aşılama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, AB'li yetkililerden aşıyla ilgili bir itiraf geldi.

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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB'ye yöneltilen 'aşı stratejisi başarısız oldu' eleştirilerine hak verdi ve bu konuda hata yapıldığını kabul etti.

Timmermans, "Hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" ifadelerini kullandı.

"Aşıların siparişi konusunda hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur. Pandeminin sona ermesinin ardından bir bilanço çıkarılmasına hazırım. O zaman neyi yanlış, neyi doğru yaptığımızı görebiliriz" ifadelerini kullanan Timmermans, halihazırda en önemli meselenin Avrupa bölgesinin tümünün aşıya ulaşımı olduğuna işaret etti. 

DW Türkçe'nin haberine göre, AB'nin aşı siparişi konusunda birlikte hareket etmesi gerekliliğine dikkat çekti ve mevcut durumun Almanya gibi güçlü ekonomiye sahip ülkelerin avantajına olduğunu söyledi.

Tagesspiegel am Sonntag gazetesine konuşan Timmermans, aşı stratejisindeki hataları kabul ederek bunları düzeltmenin yollarını aradıklarını da sözlerine ekledi.

AB şimdiye dek BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'un geliştirdiği korona virüsü aşılarının kullanımına izin verdi. AB Komisyonu bu dört aşıdan toplam 1 milyar 400 milyon doz sipariş etti. Bu miktarın AB ülkelerinin 450 milyon nüfusu için yeterli gelmesi bekleniyor. Ancak AB Komisyonu aşı konusunda uzun süredir eleştiriliyor. Birliğin aşı siparişi konusunda geciktiği ve siparişlerde stratejik hatalar yaptığı dile getiriliyor.

Özellikle üye ülkelerden Avusturya, Birliğin aşı stratejisini sık sık eleştirerek, Avrupa İlaç Ajansı‘nı (EMA) aşılara izin verilmesi sürecinde çok yavaş hareket etmekle suçluyor. Aşıların AB ülkeleri içinde adil dağıtılmadığı eleştirileri de sık sık gündeme geliyor.
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