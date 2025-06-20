AB'den kritik çıkış: Türkiye’de insan hakları alanındaki gerileme bizi endişelendiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye’de demokrasi alanındaki gelişmelerle ilgili olarak, “İnsan hakları konusunda çok beklentimiz var. Demokrasi alanında, insan hakları konusunda gerileme söz konusu. Bu bizi çok endişelendiriyor” dedi.





Türkiye’nin Rol Üstlenmesi Bekleniyor

ANKA’da yer alan habere göre, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisi içinde nasıl bir rol üstlenmesinin beklendiği, Avrupa güvenliği bağlamında Türkiye ile hangi alanlarda iş birliği yapılabileceği ve Trump yönetimiyle yaşanan fikir ayrılıklarının AB-Türkiye ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorulan Kallas, AB’de Avrupa güvenlik ve savunma alanında aldıkları kararlar olduğunu ve 800 milyar euroluk bir savunma fonu olduğunu söyledi.





Türkiye Fona Erişebilecek

Fon kapsamında ortak alımlar yapılacağını dile getiren Kallas, “Türkiye aday ülke olarak erişebilecek. AB ile ortak projelere girebileceksiniz. Savunma ve güvenlik paktını imzalayanlar da bu projeden yararlanacak” diye konuştu. Kallas, “Biz AB olarak öngörülebilir bir ortağız. Bizimle işbirliği yapmak isteyen ortaklarımızla istikrar kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.”





İnsan Hakları Konusunda Gerileme Söz Konusu”

Kallas, Türkiye’de demokratik alandaki gelişmelere karşı AB’nin yaklaşımına dair soru üzerine, “Türkiye bir aday ülke. İnsan hakları konusunda çok beklentimiz var. Demokrasi alanında, insan hakları konusunda gerileme söz konusu. Bu bizi çok endişelendiriyor. Bunu dile getirdik. Ankara’da Dışişleri Bakanı ile görüştüğümüzde konuştum. TBMM Başkanı’na bunları anlattım” dedi.