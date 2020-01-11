AB'den Libya için önlem paketi tasarısı

Avrupa Birliği (AB), bir süredir iç savaş yaşanan Libya ile ilgili daha etkin bir rol almaya hazırlanıyor.Brüksel’deki diplomatik çevrelerden verilen bilgiye göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya’da ateşkesin sağlanması ve silah ambargosunun daha iyi denetlenebilmesi için bir önlemler paketi hazırlıyor.







AB’ye üye ülke dışişleri bakanlarının cuma günü yapılan kriz toplantısına katılan bir diplomatın Alman dpa haber ajansına verdiği bilgiye göre Borrell, Berlin Süreci'nde olası bir anlaşmanın hayata geçirilmesi için, planların uygulanmasının çok önemli rol oynayacağını dile getirdi.





Josep Borrell ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Libya görüşmelerinde önemli bir rol üstleneceğini ve tüm AB dışişleri bakanlarını temsil edeceğini dile getirdi.