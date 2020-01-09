Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Libya'ya Türkiye uyarısı /09 Ocak 2020 11:02

AB'den Libya'ya Türkiye uyarısı

Avrupa Birliği liderlerinden Libya'daki Trablus hükümetinin başkanı Fayiz es Serrac'a Türkiye uyarısı geldi.

SHABER3.COM



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Serrac arasında gerçekleşen görüşmede, Serrac'a Türkiye'den asker gönderme talebiyle ilgili uyarı yapıldı ve Michel, "askeri çözüm olmayacağını" söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Maas, Libya'nın Suriye'ye benzemesinin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Maas, "Libya, ikinci bir Suriye olamaz. Bu nedenle hızla siyasi sürece girilmeli" ifadelerini kullanırken, Serrac da BM öncülüğündeki bir siyasi süreci, ateşkesi ve silah ambargosunu desteklediğini kaydetti. 

Avrupa Birliği liderleri, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını kınamıştı.

AB liderlerinden Serrac'a yapılan bir diğer uyarı da Doğu Akdeniz oldu. Serrac hükümeti ile Türkiye, münhasır bölge anlaşması imzalamıştı.

Michel, Serrac'a anlaşmanın BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ve üçüncü tarafların egemenlik haklarını ihlal ettiğini söylerken, Serrac karşılık olarak, bu hakka sahip olduklarını söyledi.

Serrac şu ifadeleri kullandı:

"Biz meşru bir hükümet olarak herhangi bir ülkeyle mutabakat zaptı imzalama hakkına sahibiz. BM tarafından tanındığımız için bu hakka sahibiz. Bu anlaşmayı gizli kapaklı değil, aleni bir şekilde yaptık. Diğer tarafın yaptığı gibi Rusya'dan paralı asker ya da Sudan'dan Cancavit veya Çadlı muhalifleri getirmedik. Bölge veya dünyadaki ülkelerden uçak getirip halkı bombalamadık. Biz yaptıklarımızı gizli kapaklı değil, aleni bir şekilde yaptık ve kendimizi savunma hakkımız var. Trablus'a girilemeyecek."
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