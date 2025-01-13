Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Musk'a Almanya seçimlerine müdahale uyarısı /13 Ocak 2025 13:24

AB'den Musk'a Almanya seçimlerine müdahale uyarısı

AfD'ye desteğini X üzerinden sık sık dile getiren Musk'a AB Komisyonu'ndan uyarı geldi. X'e yönelik halihazırda bir soruşturma yürüten Komisyon, gerekirse başka adımların da atılabileceği mesajını verdi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, sosyal medya platformu X'in sahibi olan ünlü girişimci Elon Musk'ı Almanya seçimlerine müdahale konusunda uyardı. Dijital politikadan sorumlu komisyon üyesi, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) yaptığı açıklamada, "durumu yakından takip ettiklerini" söyledi.

DW'nin haberine göre, Komisyon tarafından, X'e karşı başlatılan incelemenin devam ettiğini belirten Virkkunen, "Gerekmesi halinde başka adımlar atma konusunda da tereddüt etmeyeceğini" sözlerine ekledi.

AB Komisyonu, süreci 2023 yılı sonunda sosyal medya platformunun AB Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği şüphesi üzerine başlatmıştı. İlgili yasa, internet platformlarının dezenformasyonun yayılmasını teşvik etmemesi ve seçimlere ve kamusal tartışmalara yönelik riskleri minumuma indirmesini öngörüyor.

Donald Trump'ın kabinesinde de yer alacak olan Elon Musk'ın AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel ile röportajı yoğun tartışma yaratmıştı
Soruşturmanın Almanya'da 23 Şubat'ta düzenlenecek erken seçimlerden önce tamamlanacağı teminatını vermeyen Virkkunen, sürecin oldukça karmaşık olduğuna ve titizlik gerektirdiğine dikkat çekti. AB yetkilisi, "Aldığımız kararların tamamının yeterli kanıt ve gerçeklerle desteklendiğinden emin olmalıyız" diye konuştu.

"Radikal içerikler öne çıkarılmamalı"

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif'e (AfD) açıkça destek veren Musk'ın, partinin lideri Alice Weidel'la geçen hafta X üzerinden gerçekleştirdiği canlı sohbeti izlemediğini belirten Virkkunen, önemli olanın da bu olmadığını savunarak "Musk'ın söyledikleri ifade özgürlüğüne girer" dedi. Virkkunen diğer yandan AB'nin, Musk'ın röportajlarının ve gönderilerinin yanı sıra radikal içeriklerin X tarafından öne çıkarılarak tanıtılıp kullanıcılara sunulmadığından emin olması gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Yetkilisi, seçim kampanyası boyunca sosyal medyada radikal içeriklerin ve dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek adına platformlarla yakın temas olduklarını belirterek, "X ve diğer büyük platformlarla sürekli diyalog içindeyiz" dedi. 24 Ocak'ta X'in de aralarında bulunduğu sosyal medya platformları temsilcileriyle ilgili Alman kurumlarından yetkililer arasında Berlin'de bir toplantı düzenleneceği kaydedildi.
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