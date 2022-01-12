Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Polonya'ya ağır 'Adalet' faturası /12 Ocak 2022 07:36

AB'den Polonya'ya ağır 'Adalet' faturası

Avrupa Birliği, hakimleri disipline etmek için kullandığı iddia edilen tartışmalı Yüksek Mahkeme Disiplin Dairesi mekanizmasını kaldırmadığı gerekçesiyle Polonya'dan gelecek haftalarda 70 milyon euro para cezası ödemesini isteyecek.

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Euronews'in haberine göre, AB Komisyonu’nun daha önce yaptığı bir başvuruyu inceleyen Avrupa Adalet Divanı, geçen yıl temmuz ayında aldığı bir kararla, Polonya Yüksek Mahkeme Disiplin Dairesi'nin işleyişiyle ilgili yasal düzenlemeyi "yargı bağımsızlığının ihlali" olarak değerlendirmişti.

Ayrıca Mahkeme, disiplin mekanizmasının derhal durdurulması gerektiğine hükmetmiş ve Polonya'nın bu kararı uygulamaması halinde günlük 1 milyon euro para cezası ödemesine karar vermişti.

Söz konusu durum, aşırı sağcı ve popülist Polonya hükümetini, yargı bağımsızlığı da dahil demokratik standartlardan geri adım atmakla suçlayan AB ile karşı karşıya getiren birçok tartışmalı konudan biri.

Varşova, yargı bağımsızlığını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.

"Polonya'da hukukun üstünlüğünün hiçbir iyileşme belirtisi göstermemesi ve yargıçların baskı altında kalmaya devam etmesinden üzüntü duyuyorum." diyen Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflık Komiseri Vera Jourova, "Hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını savunma görevimizi yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden biri de anlaşmazlıkla ilgili Avrupa Birliği'nin, Varşova'nın son açıklamasını aldığını belirterek "Brüksel'in, Polonya'nın ödemesi gereken para cezasını almasını sağlamanın yolları mevcut." dedi.

Polonya, yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurulduğu, bu yolla yargıçların "susturulduğu" ve yargının bağımsızlığına zarar verildiği suçlamalarıyla uzun süredir eleştiriliyordu.

Varşova'nın, Yüksek Mahkeme Disiplin Dairesi'ni ne zaman ve nasıl dağıtacağına dair Brüksel'e izahat vermesi için 11 Ocak son gündü.

Bir AB kaynağı, Polonya'nın yanıtının ulaştığını ancak Komisyon tarafından 'tatmin edici' bulunmaması halinde Varşova'ya 45 günlük ödeme süresi olan bir fatura gönderileceğini dile getirdi.

Polonya hükümet sözcüsü ise gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
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