Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Putin'i kızdıracak adım /25 Temmuz 2022 21:41

AB'den Putin'i kızdıracak adım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) Ukrayna’ya 1,59 milyar euroluk finansal desteğe onay verdiğini açıkladı.

SHABER3.COM

AB’nin Ukrayna'ya finansal yardımları devam ediyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) Ukrayna'ya 1,59 milyar euroluk finansal desteğe onay verdiğini duyurdu.

ALT YAPININ YENİDEN İNŞAASI İÇİN 1 MİLYAR EURO
Söz konusu finansal yardımın 1 milyar eurosunun hemen serbest bırakılacağını aktaran von der Leyen, finansmanın altyapının yeniden inşasına ve hizmetlerin sürdürülmesine yardımcı olacağını ifade etti.

1 MİLYAR EUROLUK MAKRO-FİNANSAL YARDIM PAKETİNE ONAY VERİLMİŞTİ
Ursula von der Leyen, 12 Temmuz'da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna’ya 1 milyar euroluk makro-finansal yardım paketine onay verdiğini bildirmiş, yardımın Ukrayna’ya bu ay içinde ulaşacağını aktarmıştı. Von der Leyen, söz konusu yardımın Ukrayna'yı güçlendireceğini ifade ederek, “Ukrayna’nın yanındayız şimdi ve gelecekte” demişti.

AB Komisyonu, geçtiğimiz mayıs ayında Ukrayna için yaklaşık 9 milyar euroluk makro-finansal yardım paketi hazırlamıştı. AB'nin Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'ya sağladığı yardım miktarı 2 milyar euroyu aştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den Putin'i kızdıracak adım Sonraki Haber >>

Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü

Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:17:06