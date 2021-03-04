Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Real Madrid ve Barcelona'ya kötü haber /04 Mart 2021 16:36

AB'den Real Madrid ve Barcelona'ya kötü haber

İspanya'nın iki devi Barcelona ve Real Madrid dahil 4 La Liga ekibi büyük bir krizle karşı karşıya. Avrupa Adalet Divanı, kulüplerin geçmişte yararlandıkları vergi muafiyetlerinin yasal olmadığına ve milyonlarca Euro'nun geri ödenmesine hükmetti.

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Avrupa Birliği’nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, İspanya’da mücadele eden 5 takımla ilgili kritik bir karara vardı. Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao ve Osasuna’nın geçmişte muaf bırakıldıkları vergilerin ödemesi gerektiği açıklandı.

2016’da AB’nin rekabet şefi olan Margrethe Vestager, dört İspanyol kulübünün daha önce yaptığı mülk anlaşmaları, vergi indirimleri ve düşük faizli krediler şeklinde 1990’lı yıllardan bu yana aldıkları on milyonlarca Euro’yu geri ödemelerine kararını vermişti.

Karar iptal edilmişti ama…
Barcelona ise, AB’nin en yüksek ikinci mahkemesi olan Genel Mahkeme’ye itirazda bulunmuş ve yeterli delil bulunamadığı için 2019 yılında bu karar iptal edilmişti.

Ancak, Brüksel’den gelen son itirazın ardından ilk kararın lehine bir sonuç çıktı. Nihai kararda, dört İspanyol ekibinin kar amacı gütmeyen kuruluş olarak gösterilmesi nedeniyle yasadışı devlet yardımı aldıkları belirtildi.

AB Komisyonu, ödenmeyen milyonlarca Euro verginin iadesi talebini uygun bularak, alt mahkemenin kararını iptal etti.
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