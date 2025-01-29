AB'den Rus ekonomisine ağır yaptırım: Alüminyum ithalatı yasaklanıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Avrupa Birliği (AB), yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan alüminyum ithalatını aşamalı olarak durdurmayı ve yaklaşık 15 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarmayı planlıyor.





Brüksel ayrıca Rus petrolünü taşıyan “gölge filo” olarak adlandırılan 70’ten fazla gemiye yönelik kısıtlamalar getirmeyi hedefliyor.





AB’nin önerisine göre, Rusya’dan alüminyum ithalatı bir yıl içinde tamamen yasaklanacak. Bu süre boyunca Avrupa’daki alıcılar, belirlenen kotalar çerçevesinde alüminyum ithal edebilecek. Ancak sürecin sonunda, Rus alüminyumuna AB pazarında tamamen yasak getirilecek.





Avrupa Birliği daha önce de Rusya’dan gelen alüminyum ürünlerine yönelik kısıtlamalar getirmişti. Halihazırda tel, boru ve folyo gibi işlenmiş alüminyum ürünlerinin ithalatı yasaklanmış durumda.





Rusya’nın Avrupa’daki Pazar Payı Azaldı





UN Comtrade verilerine göre, 2024 yılının ilk 10 ayında AB, Rusya’dan yaklaşık 130 bin ton işlenmemiş alüminyum ithal etti. Bu, Avrupa’nın toplam ithalatının %6’sına denk geliyor. Önceki yıllarda ise Rusya’nın AB pazarındaki payı daha yüksekti: 2023’te %11, 2022’de ise %19 seviyesindeydi.





Rusya’dan yapılan ithalattaki bu düşüş, Orta Doğu, Hindistan ve Güneydoğu Asya’dan gelen alüminyum alımlarıyla telafi edildi. Aynı zamanda Rusya, alüminyum ihracatının büyük bir kısmını Çin’e yönlendirdi. 2024’ün ilk üç çeyreğinde Çin, Rusya’dan 263 bin ton işlenmemiş alüminyum ithal etti.





Moskova, Batı’nın ekonomik yaptırımlarının etkisiz ve yasa dışı olduğunu savunarak, bu kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor. Ancak AB’nin hazırladığı 16. yaptırım paketi, Rusya’nın ekonomik alanlardaki hareket kabiliyetini daha da kısıtlamayı hedefliyor.