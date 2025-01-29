Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Rus ekonomisine ağır yaptırım: Alüminyum ithalatı yasaklanıyor /29 Ocak 2025 11:11

AB'den Rus ekonomisine ağır yaptırım: Alüminyum ithalatı yasaklanıyor

AB’den Rusya’nın alüminyum ihracatına ve 15 bankaya sınırlama geliyor. Ayrıca Rus petrolünü taşıyan 70’ten fazla gemiye yönelik kısıtlamalar da düşünülüyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Avrupa Birliği (AB), yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan alüminyum ithalatını aşamalı olarak durdurmayı ve yaklaşık 15 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarmayı planlıyor. 

Brüksel ayrıca Rus petrolünü taşıyan “gölge filo” olarak adlandırılan 70’ten fazla gemiye yönelik kısıtlamalar getirmeyi hedefliyor.

AB’nin önerisine göre, Rusya’dan alüminyum ithalatı bir yıl içinde tamamen yasaklanacak. Bu süre boyunca Avrupa’daki alıcılar, belirlenen kotalar çerçevesinde alüminyum ithal edebilecek. Ancak sürecin sonunda, Rus alüminyumuna AB pazarında tamamen yasak getirilecek.

Avrupa Birliği daha önce de Rusya’dan gelen alüminyum ürünlerine yönelik kısıtlamalar getirmişti. Halihazırda tel, boru ve folyo gibi işlenmiş alüminyum ürünlerinin ithalatı yasaklanmış durumda.

Rusya’nın Avrupa’daki Pazar Payı Azaldı

UN Comtrade verilerine göre, 2024 yılının ilk 10 ayında AB, Rusya’dan yaklaşık 130 bin ton işlenmemiş alüminyum ithal etti. Bu, Avrupa’nın toplam ithalatının %6’sına denk geliyor. Önceki yıllarda ise Rusya’nın AB pazarındaki payı daha yüksekti: 2023’te %11, 2022’de ise %19 seviyesindeydi.

Rusya’dan yapılan ithalattaki bu düşüş, Orta Doğu, Hindistan ve Güneydoğu Asya’dan gelen alüminyum alımlarıyla telafi edildi. Aynı zamanda Rusya, alüminyum ihracatının büyük bir kısmını Çin’e yönlendirdi. 2024’ün ilk üç çeyreğinde Çin, Rusya’dan 263 bin ton işlenmemiş alüminyum ithal etti.

Moskova, Batı’nın ekonomik yaptırımlarının etkisiz ve yasa dışı olduğunu savunarak, bu kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor. Ancak AB’nin hazırladığı 16. yaptırım paketi, Rusya’nın ekonomik alanlardaki hareket kabiliyetini daha da kısıtlamayı hedefliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den Rus ekonomisine ağır yaptırım: Alüminyum ithalatı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:24