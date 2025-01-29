AB'den Rus ve Belarus tarım ürünlerine %15 vergi geliyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Komisyonun açıklamasında, bu adımın temel amacının AB’nin Rusya ve Belarus’a olan bağımlılığını azaltmak olduğu belirtilirken, “Bu ürünlerin ithalatı, Avrupa Birliği’ni Rusya karşısında savunmasız hale getiriyor ve gıda güvenliği açısından risk oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.





Ayrıca, gümrük vergilerinin Rusya’nın ihracattan elde ettiği gelirlere zarar vermesi ve savaş kapasitesini sınırlaması hedefleniyor. Aynı zamanda, bu düzenlemenin AB içindeki tarımsal üretimin büyümesini desteklemesi bekleniyor.





Yeni karar, Rusya ve Belarus’tan gelen tarım ürünlerinin ve gübrelerin üçüncü ülkelere transit geçişi konusunda herhangi bir değişiklik öngörmüyor. Ayrıca, bu ürünlerin AB limanlarında taşınması, depolanması, sigortalanması ve finansman sağlanması konularında mevcut kurallar korunacak.





Daha önce, Mayıs 2024’te Avrupa Birliği, Rusya ve Belarus’tan gelen tahıl, yağlı tohumlar ve işlenmiş tarım ürünlerine yönelik kısıtlayıcı tarifeler uygulamıştı. Kasım ayında ise AB Dış Ticaret Konseyi, diğer tarım ürünleri ve gübreler için de gümrük vergisi getirilmesi yönündeki öneriyi desteklemişti.





Rusya tahıl ihracatında rekor kırdı





Rusya, 2024 yılında tahıl ihracatında tarihi bir rekora imza atarak toplam 72 milyon ton ihracat gerçekleştirdi. Rusya Tarım Bakanlığı’na bağlı “Agroeksport” ve “Rusagrotrans” analitik merkezi tarafından açıklanan verilere göre, bu rakam 2023 yılındaki 68,6 milyon tonluk ihracata kıyasla önemli bir artış gösterdi.





Rusya’nın tahıl ihracatında öne çıkan şirketler arasında “Grain Gates”, “Aston” ve “OZK” ilk sıralarda yer aldı. Özellikle “Grain Gates”, 15,7 milyon tonluk ihracatıyla Rusya tahıl ihracatı tarihindeki en büyük yıllık satış miktarına ulaşarak sektör lideri konumuna geldi.





Rusya tahıl ihracatında en büyük alıcı ülke 11,1 milyon tonla Mısır olurken, Türkiye 7,2 milyon tonluk ithalatıyla ikinci sırada yer aldı. Türkiye’yi sırasıyla İran (5,6 milyon ton), Suudi Arabistan (4,6 milyon ton) ve Bangladeş (3,9 milyon ton) takip etti.