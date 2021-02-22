AB'den Rusya ve Çin'e karşı 'ABD' mesajı: Birlikte koordine edeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanları ve ABD'li mevkidaşları Anthony Blinken'in bugünkü video konferans sırasında, Rusya ve Çin'e karşı mücadeledeki adımlarını koordine etme kararı aldıklarını ifade etti.



Sputnik'in haberine göre Borrell, video konferans sonrasında düzenlenen basın toplantısında "Son derece yoğun sohbetti. Rusya ve Çin’e karşı mücadele dahil, dış sorunlara birlikte cevap verme niyetimizi doğruladık" ifadelerini kullandı.





AB dışişleri bakanları ayrıca demokrasinin diğer tüm devlet sistemlerine üstünlüğünü tüm dünyaya kanıtlamaları gerektiğini açıkladı.





Borrell, "Demokrasi bugün saldırı altında. Bu nedenle ABD ve Avrupa Birliği, bunun en iyi sistem olduğunu tüm dünyaya kanıtlamalı. AB ve ABD’nin, pandemiyle mücadele, ekonomik iyileşme ve dünyada demokrasi ve insan haklarının yayınlanması konularında kendine küresel liderlik sağlamasını garanti etmeli" diye konuştu.





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