AB'den Rusya'ya sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus gazeteci Vladimir Solovyov ile yaptığı röportajda Avrupa Birliği'ne (AB) sert mesajlar göndermişti.







Batılı ülkelerin Rus muhalif lider Alexei Navalny'yi desteklemek adına Rusya'ya Rus ekonomisini riske atacak şekilde yaptırım kararı alırsa ilişkileri koparmaya hazır olduklarını söyleyerek, “Hazır olduğumuz düşüncesi üzerinden yola çıkıyoruz. Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız. Barış istiyorsak savaşa da hazır olmamız gerekir” ifadelerini kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi de Lavrov'un bu sözlerini görüntüleriyle birlikte yayınlamıştı.





LAVROV’UN SÖZLERİNE KARŞI İLK TEPKİ





Lavrov'un AB'ye yönelik tehdit içeren sözleri Brüksel'de de yankılanırken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano tartışmalara karşılık ilk resmi açıklamayı yaptı. Stano, Lavrov'un ifadelerinin AB Konsey oturumunda tartışılacağını ifade ederek, “AB, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ifadelerini notlarına aldı. Kremlin'den gelen açıklamaları da tartışıyoruz. Bunu AB konseyinde tartışacağız” dedi.





Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse ise Lavrov'un açıklamalarını anlaşılmaz bulduklarını söyleyerek, “Rus Bakanın açıklamalarının bize göre gerçekten çok garip ve anlaşılmaz olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.





“LAVROV’UN SÖZLERİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKİR”





Lavrov'un sözlerinin özellikle AB'de büyük yankı uyandırması ve tepki çekmesinin üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da açıklama yaptı. Lavrov'un röportajında sadece AB ile ilgili yorumlarının yer aldığı kısmın yayınlanmasını “büyük hata” olarak nitelendiren Peskov, “Lavrov'un sözlerinin bütününün dikkate alınması gerekir. Gerçek şu ki biz bunu istemiyoruz. Aksine Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ancak Avrupa Birliği yaptırım yolunu izlerse evet, o zaman buna hazır oluruz” ifadelerini kullandı.