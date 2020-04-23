Samanyolu Haber /Dünya / AB'den sıtma ilacı için 'yan etki' uyarısı /23 Nisan 2020 20:31

AB'den sıtma ilacı için 'yan etki' uyarısı

AB bünyesindeki Avrupa İlaç Ajansı (EMA), deneysel olarak COVID-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilaçlarının ciddi yan etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

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Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump dâhil bazı liderlerce övülen klorokin ve hidroksiklorokin, özellikle de diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında kalp ritmi sorunlarına yol açıyor.

Yıllardır sıtma ve eklem iltihabı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bu ilaçların, kalp dışında karaciğer ile böbreğe de zarar verme ve felce ya da düşük kan şekerine yol açma gibi yan etkileri de olabileceği belirtiliyor.

EMA, "Klinik veriler henüz çok sınırlı ve eksik. Üstelik bu ilaçların COVID-19'daki faydalı etkileri de kanıtlanmadı" açıklamasında bulundu.
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