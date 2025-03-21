Samanyolu Haber /Dünya / AB, Trump için geri adım attı! /21 Mart 2025 11:19

AB, Trump için geri adım attı!

Avrupa Birliği’nin ABD için attığı geri adım büyük dikkat çekti. AB, ABD'nin çelik ve alüminyum tariflerine karşılık olarak planladığı önlemleri, müzakerelere zaman tanımak için nisan ortasına kadar ertelediğini duyurdu.

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Avrupa Birliği (AB), Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi’nde AB ve ABD arasındaki ticari sorunlar hakkında konuşan Sefcovic, ABD'nin çelik ve alüminyum tariflerine karşılık olarak planladığı önlemleri, müzakerelere zaman tanımak için nisan ortasına kadar ertelediğini açıkladı.

Sefcovic, AB’nin ABD çelik ve alüminyum tariflerine karşı hazırladığı iki önlem setinin zamanlamasını uyumlu hale getireceklerini belirtti. Sefcovic, bu süreçte üye ülkelerle görüşeceklerini ve ABD tarafıyla müzakereler için de zaman kazanacaklarını vurguladı.

NE OLMUŞTU?
ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti. AB, aynı gün ABD'ye 26 milyar euroluk karşı önlem uygulanacağını açıklamıştı.

AB gümrük vergilerinin 1 ve 13 Nisan olmak üzere iki aşamada yürürlüğe girmesini planlarken, misilleme gümrük vergilerine tabi tutulabilecek ABD ürünleri listesi de yayımladı.

99 SAYFALIK ÜRÜN LİSTESİ
Et, tavuk, hindi, süt ve krema, kuruyemiş, kahve, meyve ve sebze, alkollü içecekler, sakız, elektronik sigara, giysi, el aleti, makine ve motosiklet gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı liste 99 sayfadan oluştu.

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