AB'den Trump'a misilleme: Hedefte silikon vadisi var

Almanya’dan Sert AçıklamaBerlin’de konuşan Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Korbinian Wagner, hükümetin bir “tarife savaşını” önlemek için ABD ile görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti. Ancak Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Trump’ın ticari tehditlerinden duyulan rahatsızlığı dile getirerek Amazon ve Google’a yönelik yaptırımların gündemde olduğunu açıkladı.



Alman hükümetinden Steffen Hebestreit ise “Masada tüm seçenekler var, hiçbir olasılığı göz ardı etmiyoruz” diyerek Avrupa’nın misilleme planlarını doğruladı.



AB Dijital Hizmetleri Hedef AlabilirAB Komisyonu, Trump yönetiminin tarifelerine karşı alınabilecek önlemleri değerlendirirken dijital hizmetler sektörüne yönelik adımların öne çıktığını belirtiyor. Daha önce Harley Davidson ve kot pantolon gibi Amerikan sembollerine getirilen ek vergilerin ardından, yeni yaptırımların teknoloji devlerine yönelmesi bekleniyor.



AB, Apple ve Google gibi şirketlerin Avrupa’daki bulut depolama hizmetlerinden veya işletim sistemi güncellemelerinden ücret almasını sınırlayabilir. Ayrıca, Elon Musk’a ait X platformu (eski adıyla Twitter), Avrupa’daki seçimlerde aşırı sağ içeriklerin yayılmasına zemin hazırladığı gerekçesiyle soruşturma altında bulunuyor. Starlink uydu internet sisteminin AB hükümet ihalelerinden men edilmesi de olasılıklar arasında.



Ticaret Savaşında Yeni Cephe: TeknolojiEkonomistler, Avrupa’nın Trump’a karşı teknoloji alanında bir misillemeye yönelmesinin transatlantik ilişkilerde yeni bir gerilim yaratabileceğini belirtiyor. Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Piyasalar Yasası çerçevesinde getirilecek kısıtlamalar, özellikle Amerikan teknoloji devleri üzerinde baskıyı artırabilir.



Öte yandan, AB içinde de bu hamlelere yönelik farklı görüşler var. Fransa, ticaret savaşında denge gözetilmesi gerektiğini savunarak, örneğin Amerikan bourbon viskisine uygulanan tarifelerin kaldırılmasını öneriyor.



ABD Kendi Ekonomisini de Zora SokuyorBeyaz Saray, yürürlüğe girmesi planlanan otomobil tarifelerinin Amerikan otomotiv sektörünü korumayı amaçladığını savunuyor. Ancak Avrupa’daki otomobil üreticileri, bu kararın yalnızca Avrupa ekonomisine değil, ABD’deki otomobil üreticilerine de zarar vereceğini vurguluyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA), alınan kararın sektörde küresel rekabeti zedeleyeceğini belirterek Trump yönetimini uyardı.



ACEA Genel Direktörü Sigrid de Vries, “Bu vergiler yalnızca küresel otomobil üreticilerini değil, ABD’de üretim yapan şirketleri de olumsuz etkileyecek” dedi. Vergilerin, Amerikan tüketiciler için otomobil fiyatlarını artıracağı, aynı zamanda ABD’de üretim yapan firmaların ihracat maliyetlerini yükselteceği ifade ediliyor.



2024 itibarıyla ABD, Birleşik Krallık’tan sonra Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci otomobil ihracat pazarı konumunda ve toplam ihracatın yüzde 22’sini oluşturuyor. Trump’ın politikalarının, hem Avrupalı hem de Amerikalı üreticiler için uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.