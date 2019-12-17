AB'den Türkiye için vize serbestisi açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki 17 büyükelçi Şeb-i Arus töreni dolayısıyla Konya’yı ziyarette bulundu.







Vize serbestisi konusuna değinen Berger, "Burada bir takım ölçütler vardı. Bu ölçütlerin karşılanmasını beklediğimizi ifade etmiştik ve bunların çok büyük bir kısmı da Türkiye tarafından karşılandı. Belki henüz karşılanmayı bekleyen 5-6 husus kaldı ama anladığımız kadarıyla Türk hükümeti şu anda bu meselelerin aşılması adına çalışmalar gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.





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Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İncirlik ve Malatya’daki Radar Üssü’nün kapatılacağına dair açıklamasını sorması üzerine Berger, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı pek çok defa Türkiye’nin batı ittifakı, transatlantik ittifakında yer almasını istediğini ifade etmişti, Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir. Buda üye devletlerin kendi menfaatleri ve çıkarınadır. Türkiye her şeyden önce batı güvenliğinin de içinde yer alan bir ülkedir" dedi.