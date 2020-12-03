Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Türkiye iddiası /03 Aralık 2020 19:50

AB'den Türkiye iddiası

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Fransa’yla yaşadığı gerilime ilişkin AB’nin Ankara’ya yönelik yaptırım kartı masada.

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Avrupa Birliği (AB), 10-11 Aralık’ta kritik bir zirve gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye gündemiyle toplanacak zirve için AB’nin yaptırım listesinin hazır olduğu iddia edildi.

Duvar’ın Yunanistan'ın en eski gazetelerinden biri ve Atina’da Başbakanlık kulvarlarına yakın olan Estia gazetesinden aktardığına göre AB’nin yaptırım listesi hazır. Buna göre yaptırım listesinde seyahat sınırlaması ve ek vergi maddelerinin yer aldığı öne sürüldü.

Estia, “Brüksel'in seyahat sınırlaması getirmesi halinde Türkiye’nin turizm sektörünün darbe alacağı” vurgusunu yaptı. Haberde, AB’nin üzerinde durduğu ikinci yaptırım maddesinin ise Avrupa'ya ihraç edilen Türk ürünlerine ek vergi konulmasını içerdiği ifade edildi. Gazeteye göre böyle bir adımın hayata geçirilmesi durumunda, “Türk mallarının Avrupa pazarlarındaki rekabet özelliğini kaybedeceği” belirtildi.

Gazete, Yunanistan’ın talep ettiği silah ambargosunun gündeme gelemeyeceğine de yer verdi.

Haberde Almanya'nın yaptırımlara karşı olduğuna da dikkat çekildi. AB Dönem Başkanı olan Almanya'nın doğrudan yaptırım dayatılmasına karşı çıktığı ve bu listenin hemen devreye sokulmasına taraftar olmadığı belirtildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in söz konusu yaptırımların Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerginliği yeniden tırmandıran adımlar atması halinde devreye sokulması gerektiği görüşünü taşıdığı ifade edildi.

Türkiye, AB Zirvesi öncesinde Oruç Reis Araştırma Gemisi bakım çalışmaları gerekçesiyle geçici bir süreliğine limana çekmişti. Bu adım AB Zirve öncesi gerginliği yumuşatıcı bir adım olarak değerlendirilmişti.
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