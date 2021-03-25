AB'den Türkiye ile ilgili kademeli, orantılı ve geri dönülebilir iş birliği kararı

AB liderleri ana gündem maddesi Türkiye olan toplantısının birinci gününü geride bıraktı. Doğu Akdeniz'de düşen gerilim nedeniyle Türkiye'yi olumlu yönde teşvik edecek adımlar atma kararı aldı. Liderlerin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.





Bildiride AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.





Karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildiren AB liderleri, AB Komisyonu'ndan da Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi.





Bunun yanı sıra, göç yönetimi konusunda Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.