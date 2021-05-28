AB'den Türkiye mesajı

Yunanistan’ın Avrupa Topluluğuna katılımının 40. yıl dönümü kutlamaları için perşembe gününden bu yana Atina’da bulunan Michel, Kathimerini’ye verdiği mülakatta, Ankara’nın yönelimi konusunda ihtiyatlı davrandıklarını vurguladı.







Michel, 24-25 Haziran’da gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi Zirvesi öncesi Türkiye'ye "açık bir mesaj gönderdiklerini" belirterek, "Daha olumlu bir gündeme hazırız ama bu durum bazı şartlara bağlı. Tavrımız tam tersi yönde de ilerleyebilir” dedi ve bunun ancak farklı alanlarda ilerleme olursa gerçekleşeceği anlamına geldiğini ekledi.





Michel, özellikle Rum-Türk ilişkilerinde, Kıbrıs sorunu ve insan haklarında bunun öne çıktığını kaydetti.Nisan başından bu yana Türk politikasının doğru yönde ilerleyip ilerlemediğine dair ara bir değerlendirme yapıp yapamayacağı sorulan Michel, bunu haziran sonundan önce yapmak istemediklerini ifade ederken, "Ancak geçmişte doğru yönde bir adım gördük, sonrasında ise iki kez yanlış yönde adımla karşılaştık" notunu düştü.





Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çeken AB Temsilcisi, Libya, Suriye ve Kafkasya gibi yerler de dahil olmak üzere Ankara'nın geçmişte bu çatışmalara ilişkin tavrının Avrupa'nın çıkarlarına uygun olmadığını da sözlerine ekledi.