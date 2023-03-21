Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Türkiye sınırında mültecilere karşı yeni önlemler /21 Mart 2023 11:41

AB'den Türkiye sınırında mültecilere karşı yeni önlemler

AB, düzensiz göçle mücadelede Bulgaristan ve Romanya'da iki pilot proje başlattı. Projelerle sınırların daha iyi gözetlenmesi, iltica süreçleri ve geri göndermelerin hızlandırılması hedefleniyor.

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Türkiye'den AB'ye düzensiz göçü kontrol altına almak üzere Bulgaristan ve Romanya'da iki ayrı pilot proje devreye sokuldu. Projelerle Türkiye'den sığınmacı geçişlerinin gelişmiş teknik imkanlarla engellenmesi, sınır güvenliği, iltica süreçleri ve geri göndermelerin hızlandırılması hedefleniyor.

DW Türkçe'nin haberine göre Bulgaristan'da Pazartesi günü başlatılan projeyle Türkiye sınırının daha iyi korunması için kamera, gözlem kuleleri ve araçlar kullanılacak, iltica süreçlerinin hızlandırılması ve geri göndermelerin etkili bir şekilde yapılması sağlanacak. AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye-Bulgaristan sınırında gelişmiş gözetleme önlemlerinin kilit önem taşıdığı belirtildi.

Romanya'daki proje de sığınmacıların geri gönderilmesi, sınır yönetimi ve uluslararası iş birliğine odaklanıyor. Projeye AB Komisyonunun yanı sıra AB'ye bağlı sınır koruma ajansı Frontex, AB İltica Dairesi ve polis teşkilatı Europol de operasyonel, teknik ve mali destek veriyor. AB Komisyonundan yapılan açıklamada Sırbistan, Moldova ve Ukrayna ile komşu olan Romanya'nın coğrafi stratejik bir konumda bulunduğu ve ortak dış sınırların korunmasında kilit rol oynadığı belirtildi.

Söz konusu iki proje, AB'ye düzensiz göçün yeniden artmasına paralel olarak AB Komisyonunun 26 Ocak'ta yaptığı öneriler doğrultusunda 9 Şubat'ta düzenlenen AB liderler zirvesinde karara bağlanmıştı.
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