Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Türkiye'ye 3 yangın söndürme uçağı /02 Ağustos 2021 00:06

AB'den Türkiye'ye 3 yangın söndürme uçağı

Türkiye'nin çeşitli noktalarında bir süredir devam eden ve bazıları halen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Avrupa Birliği'nden (AB) Türkiye'ye 3 yangın söndürme uçağı gönderileceği belirtildi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Bu yangın söndürme uçaklarının "rescEU" adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Daha fazla yardım sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.
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