AB'den Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk ek yardım

vrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Türkiye’deki mülteciler için harcanmak üzere 485 milyon Euro ek destek sağlama önerisi Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından kabul edildi. Tahsis edilecek bu para, 2016 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatında öngörülen 6 milyar Euro’luk yardıma ek olacak.







Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre AB Komisyonu, 485 milyon Euro ile Türkiye’de yaşayan yaklaşık 1 milyon 700 bin mülteci ile 600 binden fazla okul çağındaki çocuğun yararlandığı iki önemli programın 2021 yılına kadar uzatılabileceğini belirtti.





Komisyon’un açıklamasında 485 milyon Euro’luk bütçenin, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı yardım kuruluşlarının yanı sıra, Kızılhaç ve Kızılay örgütleri üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı ifade edildi.





AB Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, AB’nin Türkiye’de yaşayan mültecileri, insani durumları gerektirdiği sürece desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, “Özellikle de şimdi, korona virüsünün zaten kötü olan durumu daha da olumsuz hale getirdiği bu dönemde” dedi.