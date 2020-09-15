Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Türkiye'ye Akdeniz ve İnsan Hakları Uyarısı /15 Eylül 2020 15:34

AB'den Türkiye'ye Akdeniz ve İnsan Hakları Uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell, AB-Türkiye ilişkilerinin “tarihi bir dönüm noktasında” olduğunu söyledi. Yetkiliye göre, ilişkilerin geleceğini Türkiye hükümetinin tutumu belirleyecek.

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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki gerilim konusunda geri adım atması ve temel insan haklarının korunması hakkında uyarıda bulundu.

Borrell, ilişkilerin önümüzdeki günlerde atılacak adımlara göre ilerleyeceğini söyledi ve tarihi bir dönüm noktasında olunduğunu ifade etti.

Borrell, bu açıklamayı önümüzdeki haftaki AB liderler zirvesinin öncesinde yaptı. Liderler, haftaya yapılacak toplantıda, Doğu Akdeniz’de yaşanan Türk-Yunan gerginliği konusunu masaya yatıracak.
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