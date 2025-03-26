Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Türkiye'ye İmamoğlu şoku: Toplantı ertelendi /26 Mart 2025 10:22

AB'den Türkiye'ye İmamoğlu şoku: Toplantı ertelendi

14-15 Nisan'da TBMM'de yapılması öngörülen Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nun (KPK) 82'nci toplantısının, Türkiye'deki güncel olaylar nedeniyle ertelendiği bildirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde yaşanan protestolarla ilgili Avrupa Birliği'nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 14-15 Nisan'da TBMM'de yapılması öngörülen Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nun (KPK) 82'nci toplantısının, Türkiye'deki güncel olaylar nedeniyle ertelendiği bildirildi

Avrupa Parlamentosu'nun AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Başkanlık Divanı, “mevcut koşulların toplantının yapılmasına elverişli olmadığı” sonucuna vararak oybirliğiyle toplantıyı erteleme kararı aldı.

AB-Türkiye KPK Delegasyonu Eş Başkanı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Emmanouil Kefaloggianni, başkan yardımcıları Mélissa Camara ve Joanna Sceuring-Wielgus tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye'deki son gelişmeler ışığında, Avrupa Parlamentosu'nun AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Bürosu, mevcut koşulların AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nun 82. toplantısının şu anda yapılmasına elverişli olmadığı sonucuna varmış ve oybirliğiyle toplantının ertelenmesine karar vermiştir.”
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