AB'den Türkiye'ye yapılan ödemeyi 'sert bir şekilde' kısma kararı

Alman Die Welt gazetesi, Brüksel’in Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklemek için yapılan ödemeleri "sert bir şekilde" kısma kararı verdiğini yazdı.





sol.org.tr'de yer alan haber göre kararın alınmasının nedenleri olarak Ankara’nın Suriye’de sürdürdüğü askeri harekâtının, ayrıca Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri konusunda Yunanistan ile anlaşmazlığının gösterildiği belirtildi.





Haberde AB’nin sığınmacı anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye yaptığı ödemelerin kısıtlamalara dâhil olmadığı kaydedildi.





Buna göre 2020’de Ankara’ya yapılması öngörülen ödemeler yüzde 75 oranında kısıtlanacak. Böylelikle Avrupa Komisyonu’nun (AK) verilerine göre Türkiye’ye bu yıl yalnızca 168 milyon euro ödeme yapılacak. Toplam rakam içindeki 150 milyon euro demokrasi ve hukuk üstünlüğü programı, 18 milyonluk kısım ise kırsal kalkınma programı çerçevesinde tahsis edilecek.