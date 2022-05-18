Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Ukrayna'ya 9 milyar euro /18 Mayıs 2022 22:45

AB'den Ukrayna'ya 9 milyar euro

Rusya yönetiminin başlattığı askeri saldırılarda büyük yıkıma uğrayan Ukrayna'ya Avrupa Birliği'nden (AB) 9 milyar euroluk yeni bir pakedin sunulacağı ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını belirtti.

"Ukrayna, cephede Avrupa değerlerini savunuyor" diyen von der Leyen, Ukrayna'nın kısa vadede ihtiyaç duyduğu finansmana erişimini sağlamak istediklerini belirterek, "Ukrayna için 2022'de 9 milyar avroya kadar yeni makro-finansal yardım teklif ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bunun istisnai bir destek olduğunu belirten von der Leyen, Ukrayna'nın yeniden inşasının planlanması gerektiğini, AB'nin bu yeniden inşaya öncülük etme sorumluluğu bulunduğunu söyledi.
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