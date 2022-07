AB'den Ukrayna'ya acil çağrı

Ukraynalı liderler, ülkelerinin AB'ye tam üyelik hedefine ilişkin ortak bildiri imzaladı





Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmigal ve Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, ülkelerinin Avrupa Birliğine tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Konuşmasında AB üyeliğinin "ulaşılabilir" olduğunu belirten von der Leyen, Kiev'den yolsuzlukla mücadele alanında ivedilikle reform yapmasını istedi.Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın önünde AB üyeliği için uzun bir yol olduğunu ancak ülkeyi gerektiği kadar desteklemeye devam edeceklerini söyledi.Von der Leyen, savaş sırasında dahi devletin ve demokratik kurumların işleyişine devam etmesinden övgüyle bahsederek, "AB'ye üyelik başvurunuz Rus işgalinden günler sonra geldi. Bize gerekli bilgiyi rekor sürede hızla sağladınız." şeklinde konuştu."Etkileyici bir yolsuzlukla mücadele makinesi yarattınız" diyen AB Komisyonu Başkanı, "Ancak şimdi üst düzey görevlerde doğru insanlara ihtiyacı var. Halkın isteklerini yerine getirebilmeleri için kurumların hayata geçmesi gerekiyor." dedi."Bugün öncelikle bu tarihi dönemeci, kararlılığın zaferini kutlama günüdür." ifadesini kullanan von der Leyen, "Ukrayna'nın yeniden inşası ve AB üyelik süreci birlikte yürüyecek." dedi.Von der Leyen, şunları kaydetti:"Bugün buraya çok basit bir mesajla geldim. Önünüzde uzun bir yol var ama AB bu karanlık savaş günlerinden üye olacağınız ana kadar her adımda yanınızda olacak. Ben Ukrayna'nın Avrupa geleceğine inanıyorum. Buna tek sebep de Ukraynalıların azmi."AB Konseyi, 23-24 Haziran'daki liderler zirvesinde Ukrayna'ya aday ülke statüsü vermişti.Parlamentoda düzenlenen toplantıda Zelenskiy, Şmigal ve Stefançuk, Ukrayna'nın AB'ye tam üyelik hedefine ilişkin ortak bildiriye imza attı.Zelenskiy, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bugün, hükümetin tüm kollarının birliğinin bir işareti ve Ukrayna'nın AB'ye tam üyelik stratejik hedefine ulaşma kararlılığımızın bir işareti olan ortak bildiriyi imzaladık." dedi.Bu bildirinin imzalanmasının savaşın beşinci gününde AB’ye üyelik başvurusunun imzalanması gibi büyük önem taşıdığını kaydeden Zelesnkiy, "Adaylığın 115 günündeyiz, üyelik yolumuz yıllar, on yıllar sürmemeli. AB'deki dostlarımızın bizim için tarihi bir karara daha hızlı ve sağlam bir şekilde varmalarını sağlamak için üzerimize düşeni mükemmel bir şekilde yapmalıyız." ifadesini kullandı.Ülkeyi AB üyelik müzakerelerinin başlamasına da yoğun ve sorumlu bir şekilde hazırlamaları gerektiğini kaydeden Zelenskiy, “Bu salondaki AB bayrağı hepimizin, devletin tüm birimlerinin görevinin bir simgesidir." diye konuştu.Zelenskiy, ülkesinin AB üyeliğinin sadece jeopolitik amaç taşımadığını, bunun aynı zamanda her aile ve şirketlere belirli faydalar sağlayacağını vurguladı.