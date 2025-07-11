AB'den Ukrayna'ya milyarlarca euroluk yatırım fonu ve destek paketi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “2,3 milyar avroluk anlaşmalarla; evleri yeniden inşa etmeyi, hastaneleri açmayı, işletmeleri canlandırmayı ve enerji altyapısını güvence altına almayı hedefliyoruz. Bu paket, toplamda 10 milyar avroya kadar yatırımı harekete geçirebilir” dedi.





Fon, Roma’da düzenlenen Ukrayna’ya Destek Konferansı kapsamında duyuruldu. Konferansa Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.





Hibe, kredi garantisi ve yeni yatırım fonu





2,3 milyar avroluk paketin 1,8 milyar avroluk kısmı kredi garantilerinden, 580 milyon avroluk kısmı ise doğrudan hibelerden oluşuyor. Bu destek, ağırlıklı olarak özel yatırımları harekete geçirmeyi amaçlıyor.





Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu Ukrayna’nın yeniden inşası için “Avrupa Amiral Gemisi Fonu” adını taşıyan yeni bir yatırım fonu kurduğunu da açıkladı. Fonun başlangıç sermayesi 220 milyon avro olacak.





Von der Leyen, bu fonun “yeniden inşayı desteklemek için dünya çapındaki en büyük sermaye fonu” olduğunu belirterek, enerji, ulaşım, kritik hammaddeler ve çift kullanımlı sanayilerde yatırımları teşvik edeceğini söyledi. Fonun 2026 yılına kadar toplam 500 milyon avroyu harekete geçirmesi hedefleniyor.





AB, Ukrayna’ya en büyük destekçi





Von der Leyen, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Avrupa’nın Ukrayna’ya en büyük desteği sağlayan taraf olduğunu vurguladı. Bugüne kadar Ukrayna’ya sağlanan toplam AB desteği yaklaşık 165 milyar avroyu buldu.





Yeni duyurulan yatırımlar, savaşın etkisiyle harap olan Ukrayna’nın temel altyapısının yeniden kurulması ve ekonomik toparlanmasının hızlandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.