Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Ukrayna'ya milyarlarca euroluk yatırım fonu ve destek paketi /11 Temmuz 2025 10:01

AB'den Ukrayna'ya milyarlarca euroluk yatırım fonu ve destek paketi

Avrupa Birliği, Ukrayna’nın yeniden inşasına destek amacıyla 2,3 milyar avroluk bir finansman sağladığını ve özel yatırımları teşvik etmek için yeni bir fon kurduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “2,3 milyar avroluk anlaşmalarla; evleri yeniden inşa etmeyi, hastaneleri açmayı, işletmeleri canlandırmayı ve enerji altyapısını güvence altına almayı hedefliyoruz. Bu paket, toplamda 10 milyar avroya kadar yatırımı harekete geçirebilir” dedi.

Fon, Roma’da düzenlenen Ukrayna’ya Destek Konferansı kapsamında duyuruldu. Konferansa Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.

Hibe, kredi garantisi ve yeni yatırım fonu

2,3 milyar avroluk paketin 1,8 milyar avroluk kısmı kredi garantilerinden, 580 milyon avroluk kısmı ise doğrudan hibelerden oluşuyor. Bu destek, ağırlıklı olarak özel yatırımları harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu Ukrayna’nın yeniden inşası için “Avrupa Amiral Gemisi Fonu” adını taşıyan yeni bir yatırım fonu kurduğunu da açıkladı. Fonun başlangıç sermayesi 220 milyon avro olacak.

Von der Leyen, bu fonun “yeniden inşayı desteklemek için dünya çapındaki en büyük sermaye fonu” olduğunu belirterek, enerji, ulaşım, kritik hammaddeler ve çift kullanımlı sanayilerde yatırımları teşvik edeceğini söyledi. Fonun 2026 yılına kadar toplam 500 milyon avroyu harekete geçirmesi hedefleniyor.

AB, Ukrayna’ya en büyük destekçi

Von der Leyen, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Avrupa’nın Ukrayna’ya en büyük desteği sağlayan taraf olduğunu vurguladı. Bugüne kadar Ukrayna’ya sağlanan toplam AB desteği yaklaşık 165 milyar avroyu buldu.

Yeni duyurulan yatırımlar, savaşın etkisiyle harap olan Ukrayna’nın temel altyapısının yeniden kurulması ve ekonomik toparlanmasının hızlandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den Ukrayna'ya milyarlarca euroluk yatırım fonu ve... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:38