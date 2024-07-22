AB'den üye devlet Macaristan'a toplantı boykotu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell gelecek ay planlanan AB savunma ve dışişleri bakanları toplantısının Macaristan'ın başkenti Budapeşte yerine Brüksel'de yapılacağını söyledi.



Gayriresmî nitelikteki toplantıya normalde AB Dönem Başkanı sıfatıyla Macaristan'ın ev sahipliği yapması gerekiyordu. AB ülkelerinin bakanlarının bir araya geldiği bu formattaki etkinlik ilk kez Almanya'daki Gymnich Şatosu'nda yapıldığından Gymnich tipi toplantı olarak anılıyor.



DW Türkçe'de yer alan habere göre Borrell düzenlediği basın toplantısında, kararın AB dışişleri bakanları ile müzakere edilerek alındığını belirterek "Sembolik de olsa (Budapeşte yönetimine) bir mesaj göndermemiz gerekiyordu" dedi.



AB dönem başkanlığını Temmuz başında altı aylığına devralan Macaristan'ın Başbakanı Orban, ilk iş önce Kiev'e ardından Moskova'ya sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Orban'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi Birlik içinde tepki çekti. Batı başkentlerinden peşi sıra yapılan açıklamalarda, AB Dönem Başkanı ve NATO üyesi Macaristan'ın bu ziyaret sırasında her iki kurumu da temsil etmediği, herhangi bir resmi görevlendirme olmadan kendi başına hareket ettiği güçlü şekilde vurgulandı.



Moskova'nın ardından Pekin'e giderek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşen Orban temaslarını tek taraflı olarak "barış misyonu" diye adlandırdı. Orban kendisine yönelik eleştirilere, "Brüksel'de rahat koltuklarda oturarak barışı sağlayamazsınız" sözleriyle yanıt verdi.



Macaristan Başbakanının dikkat çeken son hamlesi ise geçtiğimiz günlerde Washington'da düzenlenen NATO zirvesinden erken ayrılarak eski ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye gitmesi oldu. Trump da Orban gibi Ukrayna savaşında izlenen politikalardan rahatsız.



Daha önce Avrupa Komisyonunun Budapeşte'ye olağan çalışma ziyareti iptal edilmiş, Orban'ın dönem başkanı ülke lideri sıfatıyla Avrupa Parlamentosuna hitabı ise mazeret gösterilerek belirsiz bir tarihe ertelenmişti.