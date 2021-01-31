AB'den vazgeçen İngiltere yeni bir birliğe katılıyor

CPTPP'ye katılmakla gıda ve otomobil vergilerinin kaldırılması; ortaklığın teknoloji ve hizmet sektörlerini güçlendirmeye de yardımcı olması öngörülüyor.







İngiliz hükümeti, müzakerelerin bu yıl başlayacağını duyurdu. Açıklamada, "İngiliz ticaret bakanı, pazartesi günü CPTPP'ye katılmak için resmi bir talepte bulunacak" denildi.





Birleşik Krallık daha önce de Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra CPTPP'ye katılma isteğini açıkça ortaya koymuştu.





'İngiltere halkı için yeni ortaklıklar kuruyoruz'





Başbakan Boris Johnson da yaptığı açıklamada, "AB'den ayrılmamızdan bir yıl sonra, İngiltere halkı için muazzam ekonomik faydalar sağlayacak yeni ortaklıklar kuruyoruz" dedi.





Jonson, "CPTPP'ye katılmak için başvurmak, dünyanın her yerindeki arkadaşlarımız ve ortaklarımızla en iyi koşullarda iş yapma ve küresel serbest ticaretin bir öncüsü olma arzumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.





Trans-Pasifik Ortaklığı Ticaret Paktı'nı, Avustralya, Bruney, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam oluşturuyor.