Samanyolu Haber /Dünya / AB'den vazgeçen İngiltere yeni bir birliğe katılıyor /31 Ocak 2021 12:20

AB'den vazgeçen İngiltere yeni bir birliğe katılıyor

İngiltere, 11 ülkeden oluşan Trans-Pasifik Ortaklığı Ticaret Paktı'na (CPTPP) katılmak için resmi olarak başvurmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

CPTPP'ye katılmakla gıda ve otomobil vergilerinin kaldırılması; ortaklığın teknoloji ve hizmet sektörlerini güçlendirmeye de yardımcı olması öngörülüyor.

İngiliz hükümeti, müzakerelerin bu yıl başlayacağını duyurdu. Açıklamada, "İngiliz ticaret bakanı, pazartesi günü CPTPP'ye katılmak için resmi bir talepte bulunacak" denildi.

Birleşik Krallık daha önce de Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra CPTPP'ye katılma isteğini açıkça ortaya koymuştu.

'İngiltere halkı için yeni ortaklıklar kuruyoruz'

Başbakan Boris Johnson da yaptığı açıklamada, "AB'den ayrılmamızdan bir yıl sonra, İngiltere halkı için muazzam ekonomik faydalar sağlayacak yeni ortaklıklar kuruyoruz" dedi.

Jonson, "CPTPP'ye katılmak için başvurmak, dünyanın her yerindeki arkadaşlarımız ve ortaklarımızla en iyi koşullarda iş yapma ve küresel serbest ticaretin bir öncüsü olma arzumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Trans-Pasifik Ortaklığı Ticaret Paktı'nı, Avustralya, Bruney, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam oluşturuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den vazgeçen İngiltere yeni bir birliğe katılıyor Sonraki Haber >>

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:27:59