Samanyolu Haber /Dünya / AB'den yapay zeka ve siber güvenliğe 1,3 milyar avro yatırım /30 Mart 2025 11:11

AB'den yapay zeka ve siber güvenliğe 1,3 milyar avro yatırım

Avrupa Komisyonu 2027 yılına kadar yapay zeka, veri ve siber güvenlik de dahil olmak üzere dijital teknolojilere 1,3 milyar avro yatırım yapacağını duyurdu.

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Finansman, AB’nin stratejik teknolojileri geliştirmeyi ve kıtanın teknoloji egemenliğini güçlendirmeyi hedefleyen Dijital Avrupa Programı (DIGITAL) kapsamında sağlanacak. Programın öncelikleri arasında üretken yapay zeka uygulamalarının kullanılabilirlik ve erişilebilirliğini artırmak, AB’nin siber direncini güçlendirmek ve iklim adaptasyonu ve afet risk yönetimini destekleyecek güçlü bir dijital dünya modeli oluşturmak yer alıyor.

2021-2027 dönemi için 8,1 milyar avroluk bütçeye sahip olan DIGITAL, AB’nin işletme ve vatandaşlara yönelik tamamen dijital dönüşüme odaklanan ilk finansman programı olma özelliğini taşıyor.
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