AB'den yaptırım açıklaması

Euronews Türkçe'nin haberine göre, ABM Dışişleri Bakanları toplantısını müteakiben bir açıklama yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Kıbrıs Dışişleri Bakanı bizi sondaj çalışmaları konusunda bilgilendirdi. Konuyla yakından ilgilenen çalışma gruplarının gerekli yaptırım uygulanması doğrultusunda isim listesini tamamlamasını bekliyoruz. Listede bazı isimlerin yer aldığını biliyoruz" dedi.







Yaptırım kapsamına alınacak isimlerin ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağına dair bilgi vermeyen Borrell, !Bugün burada Avrupa Birliği'nin bölgede barış sağlamak için daha fazla neler yapabileceğini konuştuk. Farklı senaryoları masaya yatırdık. Silah ambargosuna uyulmasının önemine vurgu yaptık. Bu geçici bir ateşkes, bizler kalıcı ateşkes için çalışmalar yürütmeliyiz" yorumunu yaptı.





19 Ocak tarihinde de Berlin'de Libya zirvesi gerçekleştirilmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve sonrası verilen davete katılmayarak Berlin'den iki saat erken ayrılmıştı.





Borrell, Libya'nın bir tümör gibi bölgeye yayıldığına dikkat çekti ve Sahel bölgesinde geçen yıl itibariyle bin 500 askerin yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.





AB'yi bölge güvenliği konusunda önemli bir aktör olarak nitelendiren Borrell, "Stratejik işbirliği için anlaşma sağlandı. 23 Mart tarihinde farklı aktörleri bir araya getiren uluslararası bir zirve düzenlemeyi planlıyoruz. Umarız Berlin zirvesi kadar başarılı olur" yorumunu yaptı.





Bakanların toplantısında aynı zamanda, Latin Amerika, İran ve Hindistan da ele alındı.





Borrell, İran konusunda, "Önemli olan yeni bir anlaşma yapmak değil, İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı kurtarmak" yorumunu yaptı.