Samanyolu Haber /Dünya / AB'den 'Yeşil Pasaport' sahiplerine kötü haber: Ön vize şartı geliyor /04 Ocak 2025 22:36

AB'den 'Yeşil Pasaport' sahiplerine kötü haber: Ön vize şartı geliyor

Yeşil Pasaportlu Türkler için AB’ye girişte 'ön vize' şartı başlıyor. 2025’in ilk yarısı Almanya, Fransa ve Hollanda da ETIAS adlı sisteme girecek. AB’ye vize gerektirmeyen pasaportu olanlar, EES adı programı indirecek. Herkes 7 Euro ödeyecek. Pasaportu, ödeme belgesini girecek. Uçağa binmeden önce ETIAS’tan onayı beklenecek. Onay gelmez ya da ret gelirse, kişi AB’ye giremeyecek.

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Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025‘in ilk yarısında hayata geçiyor. Buna göre AB üyesi ülkelerle İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein’a seyahat edecek AB vizesi gerekmeyen Yeşil Pasaportlu veya Gri Pasaportlu“lar, seyahat öncesi ETIAS sistemine kayıt olacak. 7 Euro ödenecek ve ret cevabı gelenler AB‘ye giremeyecek. Giden kişiler ise sınırdan geri çevrilecek.

TÜRKLER İÇİN 'ÖN VİZE' ŞARTI

2021’de başlaması gereken sistem gecikti. Almanya, Fransa ve Hollanda yetiştiremese de, bazı AB üyeleri için sistem Kasım 2024 ortası başladı. Vize alanların zaten kaydedildiği ETIAS sistemi, vize istenmeyen pasaportla “AB‘ye gideni seyahat öncesi kontrol edecek. Amaç güvenlik olsa da, ön vize kontrolü olacak. Başvuruların yüzde 90 ile 95’ine olumlu cevap verileceği düşünülüyor.

Türklerin çok seyahat ettiği ülkelerden olan Almanya’ya gidecek yeşil ve diplomatik pasaportlular için ön bildirim 2025’in ilk yarısı başlayacak. ETIAS’tan aralarında Türklerin de olduğu 1 milyar kişi etkilenecek. AB’nin güvenlik sistemine giriş için, öncelikle AB’nin IT uygulaması olan EES sisteminin tanıtılması gerekiyor. EES (Entry/Exit System- Einreise-/Ausreisesystem) ile AB dışı ülke vatandaşlarının kaydı mümkün olacak.

TÜRKİYE’DEN ÇIKMADAN GİRİLECEK

Seyahat öncesi sistem tanıtılıp bir form doldurulup ETIAS’a girilmiş olacak. Sisteme pasaport dışında, e-mail adresi ve ödeme bilgileri girilecek.  İlk sınır kontrolünde bilgiler görüntülenecek ve kişi, Türkiye’den çıkmadan bilgileri AB sistemine girilmiş olacak. Kişisel ve biyometrik verilerden sonra red cevabı gelirse kişi AB’ye alınmayacak veya Türkiye’den çıkamayacak ve 7 Euroluk ödeme de yanacak. 18 yaşından küçükler için ödeme yapılmayacak.

ÖDEMEDEN SONRA İNCELEME

ETIAS’a kayıt için ilk şart, ödeme. Otomatik ödeme ya da kartla ödeminin artından ETIAS yetkilendirme süreci başlayacak. Başvuruya cevap bir kaç dakika içinde ya da 96 saat içinde sonuçlanabilecek. Bu yüzden erken başvurmakta yarar var. Güvenlik kontrolünden geçen herkese, ETIAS seyahat izni verilecek. AB bunun vize olmadığını „seyahat izni“ olduğunu söylese de, Türkler açısından bir anlamda bir tür vize“ anlamına geliyor.
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