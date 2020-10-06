Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2020 Genişleme Paketi kapsamında yer alan Türkiye Raporu kamuoyuna açıklandı.





Raporda, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler alanlarında eleştiriler yer aldı.





AB Komisyonu'nun aday ülkeler Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve adaylık başvurusunda bulunan Bosna-Hersek ve Kosova'ya dair son değerlendirmelerin yer aldığı 2020 Genişleme Paketi, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Verhalyi tarafından duyuruldu.





Geçen bahar aylarında açıklanması beklenen ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen Genişleme Paketi ile Batı Balkanlar için Ekonomi ve Yatırım Planında yer alan "Türkiye Raporu"nda, "siyasi kriterler ve hukukun üstünlüğü" başlığı altında eleştiriler yer aldı.





BÜTÜN YETKİLER ERDOĞAN'DA TOPLANIYOR





2018'de kaldırılan Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminin etkilerinin demokrasi ve temel hakları etkilemeyi sürdürdüğü belirtilen raporda, Avrupa Konseyi ve organlarının tavsiyelerinin yerine getirilmediği, bütün yetkilerin başkanlık (Recep Tayyip Erdoğan) düzeyinde toplanmaya devam ettiği vurgulandı.





Raporda, demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere saygı alanında gerileme olduğu, siyasi kutuplaşmanın mecliste yapıcı bir diyalog oluşturulmasını önlediği, yürütmenin meclis tarafından denetiminin zayıf kaldığı görüşü ifade edildi.





TEDBİRLER ORANTILI OLMALI





Güvenlik ortamındaki iyileşmeye rağmen güneydoğudaki durumun büyük endişe kaynağı olduğu belirtilen raporda, "Terörle mücadele hükûmetin meşru hakkı olmakla beraber, hükûmet aynı zamanda bu mücadelenin hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve temel özgürlüklere uygun olarak yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. Terörle mücadelede alınan tedbirler orantılı olmalıdır" ifadeleri yer aldı.





Türkiye'nin kamu yönetimi reformu alanında kısmen veya orta düzeyde hazırlıklı olduğu kaydedilen raporda, kamu hizmetleri sisteminde yapılan değişikliklerin "idarenin daha da siyasileşmesine yol açtığı" değerlendirmesi yer aldı.





YARGIDA İHRAÇLAR KORKU VE ENDİŞEYE YOL AÇTI





Türkiye'nin yargı sistemine dair hazırlıklarının henüz erken aşamada olduğu, yargı bağımsızlığının bulunmamasına dair endişelerin sürdüğü aktarılan raporda, "Yargıdaki ihraç işlemleri yargı içinde otosansür ve korku ortamına sebep olduğuna dair endişeler bulunuyor." değerlendirmesi yapıldı.





Raporda, Türkiye'nin dış politikasının Avrupa Birliği (AB) öncelikleriyle zıt düştüğü, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliklerin raporlama döneminde arttığı belirtildi.







Raporda, Libya konusunda, "Türkiye, Libya'daki çatışmaya yönelik askeri müdahalesini önemli ölçüde artırarak sahadaki durumun tersine dönmesine katkıda bulunmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.





Raporda, "piyasa ekonomisinin işleyişi" başlığı altında, "Ekonomik kriterler konusunda Türkiye ekonomisi oldukça ileri düzeydedir, ancak raporlama döneminde herhangi bir ilerleme kaydetmemiştir. Ekonominin işleyişi konusunda ciddi endişeler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.