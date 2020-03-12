Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Yunanistan sınırına koruma takviyesi /12 Mart 2020 19:24

AB'den Yunanistan sınırına koruma takviyesi

Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle AB sınır koruma ajansı Frontex sınırdaki birimlerini takviye etti.

SHABER3.COM

Türk hükümetinin İdlib'deki saldırı sonrasında sınır kapılarından geçişin engellenmeyeceğini duyurması üzerine Yunanistan sınırında ortaya çıkan sığınmacı krizi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex sınırdaki birimlerini artırdı.

Yunanlı yetkililer Frontex birimlerinde görev yapan Avusturya ve Kıbrıslı güvenlik görevlilerine Polonya ve Çek Cumhuriyetinden görevlilerin de katıldığını açıkladı.

Bölgede görev yapan muhabirlerin  büyük bir devriye aracıyla görev yapan Avusturyalı polisleri gözlemlediği aktarıldı. Ayrıca dikenli tel ve beton bariyer taşıyan kamyonların geldiği gözlemlendi.

Sınırın Türkiye tarafında 6 bine yakın sığınmacının Yunanistan üzerinden AB'ye geçmek için beklediği tahmin ediliyor.

Türk-Yunan sınırında iki gündür yaşandığı belirtilen görece sessizlikten sonra Çarşamba akşam saatlerinde sığınmacılar ve güvenlik güçleri arasında tekrar olay çıktığı, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tel örgülere gelen yüzlerce sığınmacının şişe ve taş attığı, Yunan polisinin de göz yaşartıcı gaz sıkarak müdehale ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek Salı günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İstanbul’da bir araya gelecek.

Türkiye'nin ülkedeki sığınmacı ve göçmenler için Avrupa'ya giden sınırların açık olduğu mesajını vermesinin ardından binlerce kişi Yunanistan sınırına yığılmıştı. AB bunun üzerine Türkiye'yi sığınmacılar üzerinden şantaj yapmakla suçlamıştı.
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