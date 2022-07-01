Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Yunanistan'a geri itme uyarısı /01 Temmuz 2022 11:31

AB'den Yunanistan'a geri itme uyarısı

AB Komisyonu, mültecilerin yasa dışı bir şekilde geri itildiğine ilişkin haberlerin ardından Yunanistan'a sığınmacıların "şiddet kullanılarak ve yasadışı" bir şekilde geri gönderilmesine son vermesi çağrısında bulundu.

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DW'nin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Perşembe günü bazı Yunan hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından kısa mesaj servisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "AB'nin dış sınırlarını yasadışı girişlere karşı korumak bir zorunluluktur" dedi. Johansson, "Göçmenlere yönelik şiddet içeren ve yasadışı sınır dışı işlemleri artık durdurulmalıdır" ifadesini de sözlerine ekledi.

Johansson, göç ve sınır yönetimi için AB fonlarının kullandırılmasının "AB temel haklarının doğru uygulanması" koşuluna bağlı olduğunu hatırlattı.



Salı günü aralarında Spiegel ve ARD'nin de bulunduğu Avrupa ülkelerinden medya kuruluşlarında yer alan haberlerde Yunan polisinin AB'nin dış sınırında mültecileri yasa dışı bir şekilde geri itttiği yönünde haberler yer almıştı. Spiegel ve ARD'nin haberlerine göre çok sayıda mülteci zorla Türkiye'ye geri gönderildi. Karşılığında kendilerine ikamet belgeleri verileceği sözü verildi. Habere göre, polisin kendi memurlarını korumak istediği, ancak geri itmelerin de çok tehlikeli olduğu belirtildi.

Avrupa yasalarına göre Yunanistan topraklarına ulaşan sığınmacıların iltica prosedüründen geçmesine izin vermek zorunda, ancak Yunanistan'ın yıllardır bu yasayı dikkate almadığı iddia ediliyor. Nisan ayında Avrupa Konseyi, Avrupa ülkelerinde sığınmacıların sığınmacıların yasadışı olarak reddedilmesinde önemli bir artış kaydedilmesini kınamıştı.
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