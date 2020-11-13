AB'den zamanlaması manidar karar

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'den ithal edilen sıcak haddelenmiş çeliğin gümrükte kaydedilmesini istedi. Söz konusu talimatın geriye dönük olarak çeliğine vergi uygulanmasının da yolunu açabileceği belirtildi.





Türkiye'den AB’ye maliyetinin altında çelik satıldığı iddiası üzerine açılan damping soruşturmasında kkretik bir karar alındı. Sıcak haddelenmiş çelik, otomobillerden inşaata kadar birçok sektörün girdi ürünü olarak dikkati çekiyor.





Ürünün gümrüğe kaydettirilmesi AB’nin geçmişe yönelik tarife uygulamasının önünü açıyor.





Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’den yapılan sıcak haddelenmiş çelik sevkiyatları soruşturma kapsamında damping yapıldığı ortaya çıkarsa geçmişe dönük tarife uygulanabilmesi için gümrüklerde kaydettirilecek.” denildi.





Gümrükte kaydetme işlemleri cumartesi başlayacak ve dokuz ay sürecek.





ÇELİH İHRACATININ YÜZDE 34'Ü AB ÜLKELERİNE





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre AB'ye 2019 yılında 4,7 milyar çelik ihraç edildi. 2019 yılında toplam çelik ihracatı ise 13,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Toplam ihracatın içinde AB'ye yapılan ihracatın payı ise yüzde 34.





Bloomberg HT’ye konuk olan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, AB’nin Türkiye çeliğine karşı getirdiği uygulamalarda engel tanımadığını, kendi çelik sektörünü korumak için ise her şeyi yapabileceğini dile getirdi.





Yayan, “Türkiye, AB'ye çelikte fazla vermeye başladığından beri sıkıntı yaşıyoruz.” diye konuştu.





JOE BIDEN'IN DANIŞMANI İLK MESAJI VERMİŞTİ





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 46'ncı başkan seçilen Demokrat Joe Biden'ın dış politika danışmanı Michael Carpenter'ın Türkiye'ye karşı AB ile müşterek hareket edilmesi gerektiğine dair çıkışının hemen akabinde çelik ticaretinde manidar bir adım atıldı.





Carpenter, "Rus hava savunma sistemi S-400 meselesinde olduğu gibi çıkış yolları bulunmalı. Türkiye eylemlerini değiştirirse masaya pozitif örnekler konulabilir ancak şu an takip ettiği politikaya devam ederse bunun (Recep Tayyip) Erdoğan hükûmetine yönelik potansiyel negatif sonuçları olacaktır.” dedi.

