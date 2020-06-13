Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Ayasofya tartışmalarına müdahil oldu.





Abdullah Sevim, şahsi Twitten hesabında şu ifadelere yer verdi: Günlerdir her platformda Sultan Fatih’in emaneti Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması tartışılıyor. Birkaç fütursuz ses dışında hemen herkesin Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması üzerinde uzlaştığını görüyoruz."





Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için Danıştay kararını beklemeye gerek olmadığını iddia eden Sevim, "İster Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eliyle, isterse Bakanlar Kurulu kararıyla olsun bu süreç olumlu bir şekilde sona erdirilmeli. Siyaset üstü bu mesele kısır siyasi çekişmelere alet edilmemeli." dedi.





AKP'Yİ AYASOFYA'DA İKİ YÜZLÜ DAVRANMAKLA İTHAM ETTİ





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vermeden eleştiren Sevim şöyle devam etti: "17 yıldır Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili tek bir müsbet adım atmak şöyle dursun, 'kültürel çalışma' adı altında Hristiyan teolojisinde serafim olarak tabir edilen, melek tasvirlerinden birinin mozaik yüzünü ortaya çıkarmakla övünen iktidar, artık vicdanlara kulak vermeli, hamaset yerine somut adımlar atmalı."







Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Ayasofya'nın ibadete açılmasını istedi.





"Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın!" diyen Sevim, "Ayasofya açılsın da neden açılırsa açılsın. Abdestimizi aldık bekliyoruz. Buyursun ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın." ifadelerini kullandı.





İyi Parti'nin geçen hafta TBMM'ye sunduğu Ayasofya'nın ibadete açılmasına dönük teklifi Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) çekinser, AKP'nin "hayır" oyları ile reddedilmişti.