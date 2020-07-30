ABD'li 200 yıllık ünlü silah şirketi konkordato ilan etti

Bloomberg’in aktardığına göre ABD iflas kanunu, işletmelere borçlarını yeniden yapılandırdıkları ve geri ödeme planları geliştirdikleri sürece faaliyetlerine devam etmelerine imkan tanıyor.







Bu, Remington Outdoor'un son iki yıldaki ikinci iflası. Mart 2018'de birikmiş borçlar nedeniyle iflas başvurusu prosedürünü başlatan şirket, aynı yılın mayıs ayında mülkiyet haklarını alacaklılara devrederek tamamladı.





İki yüz yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Remington, Amerikan iç savaşı ve her iki dünya savaşı sırasında da silah tedarik etmişti.





Şirketin yeni sahibi yatırım şirketi Cerberus Capital Management oldu.