Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li 200 yıllık ünlü silah şirketi konkordato ilan etti /30 Temmuz 2020 09:46

ABD'li 200 yıllık ünlü silah şirketi konkordato ilan etti

En eski Amerikan silah üreticilerinden biri olan Remington Outdoor Co. ve yan kuruluşu Remington Arms Company, Alabama mahkemesine iflas başvurusunda bulundu.

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Bloomberg’in aktardığına göre ABD iflas kanunu, işletmelere borçlarını yeniden yapılandırdıkları ve geri ödeme planları geliştirdikleri sürece faaliyetlerine devam etmelerine imkan tanıyor.

Bu, Remington Outdoor'un son iki yıldaki ikinci iflası. Mart 2018'de birikmiş borçlar nedeniyle iflas başvurusu prosedürünü başlatan şirket, aynı yılın mayıs ayında mülkiyet haklarını alacaklılara devrederek tamamladı.

İki yüz yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Remington, Amerikan iç savaşı ve her iki dünya savaşı sırasında da silah tedarik etmişti.

Şirketin yeni sahibi yatırım şirketi Cerberus Capital Management oldu.
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