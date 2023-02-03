Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li 29 senatörden çağrı: F-16 satışını erteleyin /03 Şubat 2023 10:56

ABD'li 29 senatörden çağrı: F-16 satışını erteleyin

ABD'li 29 senatörden çağrı: F-16 satışını, Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerini onaylayana kadar erteleyin

SHABER3.COM

ABD’de her iki siyasi partiden senatörler, Başkan Joe Biden’a mektup yazarak Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 satışının, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı onaylanana kadar ertelenmesi çağrısında bulundu.

İsveç ve Finlandiya geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra NATO’ya katılmak için başvurdu, ancak Ankara katılımlarını desteklemeden önce bazı koşullar öne sürüyor.

29 Demokrat ve Cumhuriyetçi senatör Biden'a yazdıkları mektupta, iki İskandinav ülkesinin Ankara’nın öne sürdüğü şartları yerine getirmek için "tam ve iyi niyetli çaba" içinde olduklarını yazdı.

Senatörler, "NATO’ya katılım protokolleri Türkiye tarafından onaylandıktan sonra Kongre, F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebilir. Ancak bunu yapmada başarısızlık, bekleyen bu satışın sorgulanmasına neden olur" dediler.

Kongre bu mektupla ilk kez Türkiye'ye F-16 satışını iki İskandinav ülkesinin NATO’ya katılımıyla doğrudan ve açıkça ilişkilendirmiş oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li 29 senatörden çağrı: F-16 satışını erteleyin Sonraki Haber >>

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Hatıralar İkliminden Hulusi Ağabey

Hatıralar İkliminden Hulusi Ağabey

"Biz dünyaya bir kez daha gelsek yine aynı şeyleri yaparız"

Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak klesti

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak klesti

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:46