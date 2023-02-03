ABD'li 29 senatörden çağrı: F-16 satışını erteleyin

ABD’de her iki siyasi partiden senatörler, Başkan Joe Biden’a mektup yazarak Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 satışının, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı onaylanana kadar ertelenmesi çağrısında bulundu.





İsveç ve Finlandiya geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra NATO’ya katılmak için başvurdu, ancak Ankara katılımlarını desteklemeden önce bazı koşullar öne sürüyor.





29 Demokrat ve Cumhuriyetçi senatör Biden'a yazdıkları mektupta, iki İskandinav ülkesinin Ankara’nın öne sürdüğü şartları yerine getirmek için "tam ve iyi niyetli çaba" içinde olduklarını yazdı.





Senatörler, "NATO’ya katılım protokolleri Türkiye tarafından onaylandıktan sonra Kongre, F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebilir. Ancak bunu yapmada başarısızlık, bekleyen bu satışın sorgulanmasına neden olur" dediler.





Kongre bu mektupla ilk kez Türkiye'ye F-16 satışını iki İskandinav ülkesinin NATO’ya katılımıyla doğrudan ve açıkça ilişkilendirmiş oldu.