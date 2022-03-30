Samanyolu Haber /Teknoloji / ABD'li astronot Rus uzay aracıyla dünyaya döndü /30 Mart 2022 21:41

ABD'li astronot Rus uzay aracıyla dünyaya döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı askeri saldırı sonrasında Moskova yönetimine karşı alınan yaptırım kararlarının uzay çalışmalarına nasıl yansıyacağı merak edilirken ABD'li astronot Mark Vande Hei'nin, Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Petr Dubrov ile birlikte Soyuz MS-19 aracıyla Kazakistan'a indiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Rusya'ya Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlar genişleyerek devam ediyor. Söz konusu bu yaptırımların uzay çalışmalarına yansıması ise merak ediliyor.

Bu konular tartışılırken ABD'li astronot Mark Vande Hei'nin, Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Petr Dubrov ile birlikte Soyuz MS-19 aracıyla Kazakistan'a indiği aktarıldı.

RUS UZAY ARACIYLA DÜNYAYA DÖNDÜLER

Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 355 gün kalan ABD'li astronot Mark Vande Hei, Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Petr Dubrov ile Soyuz MS-19 aracıyla Kazakistan'a indi.

Rus Federal Uzay Ajansı Roscosmos'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Rus kozmonot Anton Şkaplerov ile Petr Dubrov'u ve NASA astronotu Mark Vande Hei'yi taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı TSİ ile 10.21'de UUİ'den ayrıldı.

Uzay aracı, yaklaşık 5 saat sonra Kazakistan'ın Jezkazgan kentinden 147 kilometre uzaklıktaki bozkıra başarıyla iniş yaptı.

Alkışlarla karşılanan uzay ekibi, daha sonra sağlık uzmanları tarafından kontrol edildi.

ABD'li astronot Mark Vande Hei ile Rus kozmonot Petr Dubrov, UUİ'de 355 gün kaldıktan sonra dünyaya döndü. Astronot Mark Vande Hei, ABD'lilerin uzayda kesintisiz kalma rekorunu 340 günle elinde bulunduran Scott Kelly'nin rekorunu kırmış oldu.

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın ABD'li astronotun dönüşü konusunda yardımcı olmayacağı iddia edilmişti. Ruz Uzay Ajansı iddiaları yalanlamıştı.

UUİ'de halihazırda 3 Rus, 3 ABD'li ve 1 Alman astronot çalışmaya devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li astronot Rus uzay aracıyla dünyaya döndü Sonraki Haber >>

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:56:58