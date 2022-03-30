ABD'li astronot Rus uzay aracıyla dünyaya döndü

Rusya'ya Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlar genişleyerek devam ediyor. Söz konusu bu yaptırımların uzay çalışmalarına yansıması ise merak ediliyor.





Bu konular tartışılırken ABD'li astronot Mark Vande Hei'nin, Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Petr Dubrov ile birlikte Soyuz MS-19 aracıyla Kazakistan'a indiği aktarıldı.







RUS UZAY ARACIYLA DÜNYAYA DÖNDÜLER







Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 355 gün kalan ABD'li astronot Mark Vande Hei, Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Petr Dubrov ile Soyuz MS-19 aracıyla Kazakistan'a indi.

Rus Federal Uzay Ajansı Roscosmos'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Rus kozmonot Anton Şkaplerov ile Petr Dubrov'u ve NASA astronotu Mark Vande Hei'yi taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı TSİ ile 10.21'de UUİ'den ayrıldı.Uzay aracı, yaklaşık 5 saat sonra Kazakistan'ın Jezkazgan kentinden 147 kilometre uzaklıktaki bozkıra başarıyla iniş yaptı.Alkışlarla karşılanan uzay ekibi, daha sonra sağlık uzmanları tarafından kontrol edildi.ABD'li astronot Mark Vande Hei ile Rus kozmonot Petr Dubrov, UUİ'de 355 gün kaldıktan sonra dünyaya döndü. Astronot Mark Vande Hei, ABD'lilerin uzayda kesintisiz kalma rekorunu 340 günle elinde bulunduran Scott Kelly'nin rekorunu kırmış oldu.Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın ABD'li astronotun dönüşü konusunda yardımcı olmayacağı iddia edilmişti. Ruz Uzay Ajansı iddiaları yalanlamıştı.UUİ'de halihazırda 3 Rus, 3 ABD'li ve 1 Alman astronot çalışmaya devam ediyor.