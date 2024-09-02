ABD'li banka devinden şaşırtan tahmin

Buna göre banka önümüzdeki dönem için kur tahminlerini yükseltirken enflasyon tahminlerini düşürdü.







ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi.ABD'li bankanın yayınladığı araştırma notundan öne çıkanlar şöyle oldu:* Türkiye'de enflasyonun ağustosta yüzde 51,4'e düşmesi bekleniyor. Enflasyon temmuz ayında yüzde 61,78 olarak ölçülmüştü.* Merkez Bankası, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi durumunda temkinli davranacak ve gevşemeyi erteleyecek.Dolar/TL tahminleri 3, 6 ve 12 aylık dönemlerde ortalama 36, 39 ve 44 oldu. Bankanın daha önceki tahminleri 33, 35 ve 39 seviyesindeydi.* Gelişen piyasalarda risk duyarlılığı durgun kalırsa, Türk Lirası'nın vadeli işlemlere göre üstün performansı muhtemelen eskisinden daha sınırlı olacaktır.