Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'li banka devinden şaşırtan tahmin /02 Eylül 2024 13:18

ABD'li banka devinden şaşırtan tahmin

Goldman Sachs, Türkiye için kur ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Banka önümüzdeki dönem için kur tahminlerini yükseltirken enflasyon tahminlerini düşürdü.

SHABER3.COM

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi.

Buna göre banka önümüzdeki dönem için kur tahminlerini yükseltirken enflasyon tahminlerini düşürdü.

BANKANIN TAHMİNLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

ABD'li bankanın yayınladığı araştırma notundan öne çıkanlar şöyle oldu:

* Türkiye'de enflasyonun ağustosta yüzde 51,4'e düşmesi bekleniyor. Enflasyon temmuz ayında yüzde 61,78 olarak ölçülmüştü.

*  Merkez Bankası, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi durumunda temkinli davranacak ve gevşemeyi erteleyecek.

Dolar/TL tahminleri 3, 6 ve 12 aylık dönemlerde ortalama 36, 39 ve 44 oldu. Bankanın daha önceki tahminleri 33, 35 ve 39 seviyesindeydi.

* Gelişen piyasalarda risk duyarlılığı durgun kalırsa, Türk Lirası'nın vadeli işlemlere göre üstün performansı muhtemelen eskisinden daha sınırlı olacaktır.
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