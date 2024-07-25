Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'li banka tarih verdi: Altın fiyatları zirveyi görecek /25 Temmuz 2024 17:58

ABD'li banka tarih verdi: Altın fiyatları zirveyi görecek

ABD'li yatırım bankası JPMorgan altın ve gümüş için, 2025 yılı fiyat hedeflerini revize etti.

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Geçtiğimiz haftayı negatif tarafta tamamlayan ons altın fiyatı, içinde bulunduğumuz haftayı da kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sarı maden, bugün 2371 dolardan işlem görüyor. Ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 17 Temmuz tarihinde 2483 dolar seviyesine çıkarak yenilemişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor.

Analistler, siyasi taraftaki gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti. 

Dünyaca ünlü banka, ons altın için 2025 yılı hedef fiyatını 2 bin 800 dolara yükseltti. ABD'li dev banka JPMorgan, ons gümüş fiyatı için beklentisini 36 dolar olarak ifade etti.

Ons gümüş fiyatı ise 27,82 dolar seviyesinde hareket ediyor.
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