Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'li bankadan Türkiye uyarısı /30 Temmuz 2024 11:04

ABD'li bankadan Türkiye uyarısı

ABD merkezli banka BNY Mellon'un piyasalar ve strateji şefi, Türk varlıklarına yabancı para girişinin aşırıya kaçmış olabileceği ve bu yılın son çeyreği ya da gelecek yılın başında tablonun terse dönebileceği uyarısında bulundu.

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Türkiye konusunda birçok yabancı kurumdan iyimser yorum ve tahminler gelirken, ABD'li bir bankadan aksi yönde bir çıkış geldi.

ABD merkezli banka BNY Mellon, Türk varlıklarına yabancı para girişinin aşırıya kaçmış olabileceği ve yatırımcıların tabloyu tersine çevirebilecek tuzakları görmezden gelmiş olabileceği uyarısında bulundu.

Bloomberg'de bugün "BNY Mellon Türkiye konusundaki aşırı iyimserliğe karşı ihtiyatlı" başlığıyla yayımlanan haberde, bankanın piyasalar ve strateji şefi Bob Savage'ın uyarılarına yer verildi.

BÖLGESEL GERİLİMLERE İŞARET ETTİ

Savage, Hong Kong'da verdiği bir röportajda, çok yüksek borçlanma maliyetlerine ve jeopolitik gerilimlere işaret ederek, TL varlıklardaki yoğun işlemlere dönük ciddi tehditlerin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir karmaşanın kıyısında olduğunu öne süren Savage, İran-İsrail gerilimi ile Rusya-Ukrayna çatışmasının kötüye gidebileceğini, Türkiye'nin arada kalabileceğini dile getirdi.

Yüzde 50'lik faiz oranının sürdürülebileceğinin emin olmadığını belirten Savage, tahvillerde, hisselerde ve TL'de uzun pozisyon alınmış olduğuna dikkat çekti.

SON ÇEYREK UYARISI

Bu yılın son çeyreğinde ya da gelecek yılın başında TL varlıklarda tablonun tersine dönebileceği tahmininde bulunan Savage, "İnsanlar politikalardan memnun ama bu kadar parayı hak ettiklerinden emin değilim" dedi.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i hedef alan açıklamaları ve bunun finansal piyasalar üzerinde oluşturduğu risklere dikkat çekilirken, yüksek faiz oranları ve Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadeleye bağlı kalacağına dair inancın, yurt dışından para girişinde etki olduğu aktarıldı.

Yüksek faizlerin etkisiyle özellikle yerel seçim sonrasında Türkiye'ye sıcak para girişi hızlandı. Son dört aylık dönemde swap ve tahvil kanalından toplamda 30 milyar doları aşan sıcak para girişi kaydedildi.
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