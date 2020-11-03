Samanyolu Haber /Sağlık / ABD'li bilimadamları açıkladı /03 Kasım 2020 19:45

ABD'li bilimadamları açıkladı

Dünya çapında 47 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı... ABD'de yapılan ve 5.000'den fazla hastanın dahil olduğu araştırmada corona virüsünün ilk ortaya çıktığı dönemden daha bulaşıcı bir hale döndüğü ortaya çıktı.

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ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston’da bulunan Houston Methodist Hastanesi’nde yapılan ve 5.000’den fazla Covid-19 hastasının dahil olduğu araştırmada corona virüsünün zaman içerisinde mutasyona uğradığı sonucuna ulaşıldı.

Bilim insanları günümüzdeki corona virüsünün D614G isimli bileşenden oluştuğunu tespit eden bilim insanları, “Mutasyona uğrayan corona virüsü orijinal virüsten çok daha bulaşıcı” ifadesini kullandı.

Hakemli dergi mBIO’da yayınlanan araştırmayı yürüten Dr. Ilya Finkelstein, “Virüs mutasyona uğramaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
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